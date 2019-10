Calcio. Eccellenza: la Cairese rimonta l'Albenga, al "Brin" finisce 2-2

CAIRESE - ALBENGA 2-2 - 28' e 9'st De Simone; 14'st Di Martino (Rig.), 43'st Saviozzi (Rig.)

50'st Finisce 2-2 al "Brin" di Cairo:

45'st+3 Ammonito Barisone.

45'st Saranno 5 i minuti di recupero.

43'st SAVIOZZI, 2-2! Dal dischetto infallibile il numero 11 di casa, risultato nuovamente in parità.

41'st Espulso Scalia per un contatto a palla lontana, l'arbitro assegna calcio di rigore alla Cairese. Dentro Cocito nell'Albenga.

39'st Metalla deposita in rete il pallone del 3-1, ma secondo il direttore di gara lo fa con il braccio: gol annullato e giallo per il numero 20 ospite.

38'st Nuova sostituzione per Maisano: fuori Tubino, dentro Pregliasco.

37'st Fallo di Piana ai danni di Figone, ammonito il numero 8 della Cairese.

36'st Crampi per De Simone che deve abbandonare il campo: al suo posto dentro Zola.

30'st Cambio nella Cairese: esce Di Martino, entra De Matteis.

29'st Rusca di resta sugli sviluppi di un calcio piazzato, sfera ampiamente lontano dai pali.

27'st Cross di De Simone, incornata di Metalla sul fondo.

26'st Tubino al volo, Bambino blocca a terra.

23'st Metalla ci prova in acrobazia, pallone fuori.

19'st Doffo, già ammonito, atterra De Simone: secondo giallo e Cairese che rimane in 10. Maisano corre subito ai ripari: dentro Rusca in sostituzione di Pastorino.

16'st Doppio cambio per l'Albenga: fuori Marquez e Di Salvatore, dentro Di Pietro e Metalla.

14'st DI MARTINO, 1-2! Il numero 10 gialloblu spiazza Bambino e accorcia le distanze

13'st Calcio di rigore per la Cairese, a commettere il fallo è stato Barisone.

9'st DE SIMONE, 0-2! Nel momento più difficile per l'Albenga, la squadra di Solari raddoppia grazie ancora al numero 7 che riceve palla da Marquez ed infila con precisione sulla sinistra di Stavros. L'azione era partita con una discesa sulla sinistra di Anselmo.

7'st Doppio giallo, uno per parte: ammoniti Moretti (Cairese) e Molinari (Albenga).

5'st Bambino mostruoso! Miracolo del portiere dell'Albenga che in controtempo devia una conclusione a botta sicura che aveva fatto gridare al gol tutto il "Brin".

4'st Saviozzi prova a rifarsi su azione, Bambino si oppone con bravura. l'azione prosegue con un cross dalla destra che Barisone allontana di testa.

3'st Saviozzi calcia malamente lontano dai pali.

2'st Ammonito Scalia, punizione dal limite in favore della Cairese.

1'st Si riprende a giocare a Cairo: novità nella Cairese, fuori Colombo dentro Tubino.

45' Finisce senza recupero il primo tempo: Albenga avanti 1-0 sul campo della Cairese, rete di De Simone al 28'.

42' Ammonito Figone, primo giallo nelle fila dell'Albenga.

40' Albenga vicina al raddoppio: Stavros è super su Marquez e nega la gioia del gol all'attaccante argentino.

37' Ancora Cairese: colpo di testa di Doffo, pallone alto sopra la traversa.

35' Strepitosa parata di Bambino: sugli sviluppi di un corner, l'estremo difensore degli ingauni devia sulla traversa un colpo di testa a botta sicura.

30' Cairese subito vicinissima al pareggio, provvidenziale intervento in chiusura da parte di Anselmo.

28' ALBENGA IN VANTAGGIO! Di Salvatore sfugge sul filo del fuorigioco e una volta giunto in area serve De Simone che a porta praticamente sguarnita deposita in rete.

25' Sale la pressione degli ingauni: Marquez di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra, Stavros para in due tempi.

23' Costantini calcia scavalcando la barriera, Stavros vola e mette in corner con un intervento di pregevole fattura.

21' Ammonito anche Doffo, punizione per l'Albenga da buona posizione.

18' Barisone prova a sfondare sulla destra, la difesa locale si difende bene e Stavros in uscita recupera il pallone.

16' Ammonito Colombo: il numero 2 della Cairese finisce per primo sul taccuino del direttore di gara.

10' Gara bloccata fin qui, ci prova ora l'Albenga: Marquez da posizione defilata non trova la porta.

1' Dopo un minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, inizia la sfida del "Brin": locali con i classici colori gialloblu, ospiti in completo nero con inserti bianchi.