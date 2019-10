Calcio, Promozione. Primo hurrà per il Celle, superato 4 a 2 il Bragno

CELLE 4 (36' ALTAMORE, 62' COSENTINO, 69' PIOMBO An, 79' RAIOLA ) - BRAGNO 2 (23' VEJSELI rig, 55' VEJSELI)

Girandola di stati d'animo per il Celle intorno al decimo della ripresa. Le civette si sono prima ritrovate in superiorità numerica per l'espulsione di Paroldo. Poi, la punizione di Vejseli per il 2 a 1 del Bragno. A quel punto, i ragazzi di Palermo sono stati bravi a pareggiare dopo poco. Finale di gara con Raiola grande protagonista. Assist e goal che valgono la prima vittoria per il Celle.

50' Triplice fischio, vince il Celle

48' Traversa di Torra, che poi protesta troppo richiedendo un falllo. Secondo espulso tra le fila del Bragno

45' Gran conclusione di Raiola che costringe Giribaldi agli strordinari. Angolo per il Celle. Fuori Piombo An, sostituito da Fornara

44' Bel tiro di Maia che finisce di poco a lato

42' Fuori Vallerga, dentro Morelli nel Celle

39' Fuori Pietrosanti e Brovida, dentro Berta e Calvanico per il Bragno. Nel Celle, Barcellona rileva Altamore

34' GOAL DEL CELLE. Raiola straripante! Ricevuta palla da un compagno, l'attaccante giallorosso punta Kuci, non proprio un avversario facile, lo supera di forza e allungandosi mette la palla in rete.

28' Doppio cambio nel Bragno. Ndiaje e Negro lasciano il posto a Maia e Venturino.

24' VANTAGGIO DEL CELLE. Grande azione personale di Raiola che si porta a spasso tre avversari. Entra in area e crossa teso in mezzo per l'accorrente Andrea Piombo, che trasforma il tutto in goal

22' Cambio nel Celle. Fuori Rampini e dentro Piombo Al

17' PAREGGIO DEL CELLE. Mischia nell'area del Bragno. Batti e ribatti dove emerge un salvataggio di Giribaldi, forse travolto da Raiola. La palla va poi a finire a Cosentino che con l'estremo difensore a terra segna in rovesciata. Proteste veementi del Bragno

10' VANTAGGIO DEL BRAGNO. Punizione magistrale dalla trequarti di Vejseli, che dipinge una traiettoria che finisce all'incrocio lasciando di sasso Scala.

7' Espulso Paroldo. Bragno in 10. Il giocatore biancoverde colpisce Piombo con una gomitata. Rosso diretto per lui

5' Raiola salta più in alto di Ndiaje. Giribaldi corregge in angolo il colpo di testa del numero nove del Celle

3' Conclusione di Altamore su cross di Vallerga. Nessun problema per Giribaldi

1' Nessun cambio, si parte con il Bragno all'attacco.

Secondo tempo

46' Terminato il minuto di recupero, Marenzana manda tutti negli spogliatoi

43' Errore in disimpegno di Ndiaye che regala la palla a Raiola. Il difensore ferma poi l'attacante con un intervento duro ma non giudicato da ammonizione secondo l'arbitro.

36' GOAL DEL CELLE. Bella combinazione delle civette in area conclusa con un colpo da biliardo di Altamore che insacca alla destra di Giribaldi

32' Raiola va sul fondo, mette un bel pallone in mezzo ma Altamore spara alto

30' Galvanizzato dal vantaggio, il Bragno cerca di attaccare con insistenza

23' GOAL DEL BRAGNO! Brovida viene steso in area. Dal dischetto, Vejseli calcia piano ma spiazza il portiere, vantaggio inatteso per i ragazzi di Robiglio

20' Meglio il Celle in questo frangente. La soluzione di spostare di qualche metro avanti Vallerga sembra essere una mossa azzeccata

18' Intervento di Ndiaye con la gamba alta. È il difensore del Bragno il primo ammonito della gara

9' Bella discesa di Damonte sulla sinistra. Il traversone pesca Raiola, il quale fa sponda di testa per Piombo. L'attaccante cellese fallisce però l'appuntamento con il goal, murato dalla difesa

8' Fase di studio. Il Celle cerca di fare la partita

1' Calcio d'inzio affidato al Celle

Primo tempo

Partita importante per entrambe le squadre all'"Olmo - Ferro". I padroni di casa del Celle, dopo il buon punto ottenuto in casa del Camporosso, devono cercare di migliorare una classifica che, in caso di sconfitta, comincerebbe a essere deficitaria, sebbene dopo soltanto tre match disputati. Prova del nove per il Bragno. Gli uomini di mister Robiglio hanno fatto quattro punti nelle prime due gare e perso settimana scorsa contro il Legino, partita nella quale hanno espresso un buon calcio e dove sono stati punti oltremodo dagli episodi.

Bragno: 1 Giribaldi, 2 Ndiaye, 3 Negro, 4 Croce, 5 Kuci, 6 Pietrosanti, 7 Fenoglio, 8 Vejseli, 9 Paroldo, 10 Torra, 11 Brovida.

A disposizione: 12 Piccardi, 13 Maia, 14 Berta, 15 Scerra, 16 Venturino, 17 Calvanico, 18 Reverdito.

Allenatore: Robiglio

Celle Ligure: 1 Scala, 2 Sciandra, 3 Damonte, 4 Cosentino, 5 Martino, 6 Vanoli, 7 Altamore, 8 Rampini, 9 Raiola, 10 Vallerga, 11 Piombo An.

A disposizione: 12 Catanese, 13 Mordeglia, 14 Sarpa, 15 Barcellona, 16 Morelli, 17 Piombo Al, 18 Calabria, 19 Fornara.

Allenatore: Palermo

Arbitro: Marenzana di Novi Ligure Assitenti: Cremona di Genova e Bisio di Novi Ligure