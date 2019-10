Calcio. Savona, Ghinassi in pieno recupero evita la beffa: con la Lavagnese finisce 2-2

SAVONA - LAVAGNESE 2-2 (27' D'Ambrosio, 39' Basso, 66' E. Oneto, 95' Ghinassi)

FINISCE 2-2 LA SFIDA TRA SAVONA E LAVAGNESE, Ghinassi in pieno recupero riacciuffa il pareggio dopo le reti di Oneto e Basso, che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di D'Ambrosio.

95' GHINASSI! IL PAREGGIO DEL SAVONA ALL'ULTIMO SECONDO. Colpo di testa sulla punizione calciata da Disabato e pallone alle spalle di Nassano.

91' il direttore Papa lascia sconsolato la tribuna del "Chittolina", rumoreggia ancora il pubblico di fede biancoblù

90' cinque minuti di recupero

88' Disabato carica il destro dai ventidue metri, il pallone finisce dritto fuori dallo stadio...

86' ancora quattro giri di lancetta prima del recupero

83' Siciliano si gioca anche la carta Pertica, fuori Marchio

82' giallo per Marchio, punizione dal limite a favore della Lavagnese direttamente in curva

79' Albani chiama in causa Nassano, troppo centrale il suo destro per impensierire l'estremo difensore bianconero

78' Giovannini si libera come al solito sulla destra, mette in area per Tripoli che calcia alle stelle. Sciupona la squadra biancoblù, alla ricerca del 2-2

74' Vita rileva Lo Nigro, tre punte in questo finale per mister Siciliano

73' giallo per proteste all'indirizzo di Tripoli

71' brutto fallo di Romanengo su Giovannini, inevitabile l'ammonizione

70' Disabato innesca Buratto al limite dell'area di rigore, piattone del centrocampista biancoblù e pallone ancora una volta alto sopra la traversa

66' IL RADDOPPIO DELLA LAVAGNESE con Edoardo Oneto: grande suggerimento con il petto da parte di Romanengo per il centravanti bianconero che, con un preciso tocco rasoterra, fulmina Vettorel. Sorpasso inaspettato della formazione di Nucera, 1-2 il nuovo parziale

65' ancora il numero dieci biancoblù pericoloso da fuori area, sfera di un soffio alta sopra la traversa di Nassano

61' Tripoli ci prova da posizione defilata, mira completamente fuori misura con il pallone che termina sul fondo

59' Buratto finisce subito sul taccuino dell'arbitro

56' ammonito Queirolo, nel frattempo entra in campo anche Buratto al posto di Fricano

55' grandissima discesa di Marchio sulla sinistra, conclusione sul secondo palo allontanata da Nassano con la mano di richiamo. Il pallone arriva a Disabato che in diagonale trova solo il corpo di un difensore bianconero

52' Siciliano inserisce Albani al posto di D'Ambrosio, autore del momentaneo 1-0

49' angolo di Basso e preciso colpo di testa di Casagrande, il pallone sfiora il palo destro della porta di Vettorel

46' riparte la gara, nessun cambio da entrambe le parti

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco al "Chittolina", Savona e Lavagnese vanno al riposo sul parziale di 1-1

45' Lo Nigro esalta ancora i riflessi del numero uno bianconero, Giovannini segna la rete del 2-1 dopo la grande respinta di Nassano, ma il guardalinee alza la bandierina segnalando il fuorigioco del giovane talento savonese.

44' Tripoli a un passo dal 2-1, grande diagonale in corsa deviato in angolo da un super Nassano

43' Perasso anticipato da Vettorel al limite dell'area piccola, striscioni un po' in affanno in questi ultimi minuti del primo tempo

40' striscioni colpiti al primo vero affondo da parte degli avversari, tutto da rifare per l'undici di Siciliano

39' PAREGGIO DELLA LAVAGNESE con Basso, bravo a superare Vettorel con un potente mancino che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali dopo aver rimbalzato davanti al portiere biancoblù.

31' prende coraggio il Vecchio Delfino, la Lavagnese concede spazi interessanti in contropiede nel tentativo di riacciuffare subito la gara

27' IL VANTAGGIO DEL SAVONA: Giovannini lascia sul posto il diretto avversario, mette la sfera nel cuore dell'area piccola dove D'Ambrosio deve solo appoggiare alle spalle di Nassano. 1-0 al "Chittolina"

25' uno-due volante tra Disabato e Tripoli, stop e tiro del numero dieci savonese e deviazione in tuffo di Nassano

18' azione prolungata dei biancoblù, ma fatica la squadra di Siciliano ad arrivare al tiro

14' disattenzione difensiva da parte degli striscioni, con Perasso che di testa non riesce a deviare in porta il preciso traversone di Basso

11' veloce ripartenza orchestrata da Giovannini e Tripoli, recupera la posizione Avellino e l'occasione sfuma

7' bianconeri intraprendenti in questo avvio di gara, con il Savona che cerca di uscire dal guscio sfruttando il gioco sulle fasce. Qualche novità dal punto di vista tattico per Siciliano, che schiera un 4-4-1-1 con Disabato alle spalle dell'unica punta Tripoli

2' subito in avanti la Lavagnese, corner allontanato dal pronto intervento di Disabato

1' inizia la gara

Un minuto di raccoglimento prima del via, in memoria del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Ferruccio Chittolina" di Vado Ligure: tra pochi minuti in campo Savona-Lavagnese, gara valevole per la 6^ giornata del girone A di Serie D.

SAVONA (4-4-1-1): Vettorel; Castellana, Rossini, Ghinassi, Marchio; Giovannini, Fricano, Lo Nigro, D'Ambrosio; Disabato; Tripoli. A disposizione : Guadagnin, Pertica, Lazzaretti, David, Albani, Buratto, Vita, Tissone, Siani. Allenatore : Siciliano