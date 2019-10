Calcio. Vado: esame Ligorna sul neutro di Santa Margherita Ligure, probabile conferma del 4-2-3-1 per mister Tarabotto

Cancellato lo "0" dalla casella delle vittorie, Ligorna e Vado vogliono alzare i giri del motore per continuare la risalita verso posizioni di classifica più tranquille. Il derby ligure di scena questo pomeriggio al "Broccardi" di Santa Margherita (in attesa che i genovesi possano tornare tra le mura amiche di Molassana non appena verranno conclusi i lavori per la posa del nuovo sintetico), rappresenta un banco di prova importante per le due formazioni, reduci dalle brillanti vittorie contro Bra e Savona.

Il blitz in terra piemontese firmato Chiarabini-Kacorri ha ridato slancio alla squadra di Monteforte, che ripartirà ancora una volta dal "gasperiniano" 3-4-3, basato su corsa, pressing e grande intensità. Confermato Gulli sulla fascia destra, possibile esordio anche per il nuovo esterno Mancini.

Dovrebbe cambiare poco, rispetto al derby vinto domenica contro il Savona, anche Luca Tarabotto, alle prese con i soliti problemi legati al reparto difensivo: Scannapieco, Castaldo, Pesce e Puddu sono ancora indisponibili, mentre a centrocampo resta da valutare la presenza di Tomasini. A livello di modulo, il 4-2-3-1 resta l'opzione più probabile, con il gioiellino D'Antoni a guidare nuovamente il reparto avanzato.

Livescore attivo sulle pagine di Svsport.it a partire dalle 15.00.