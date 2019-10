Calcio, Varazze. Domani c'è la serata del mister, Armando Caligaris svela gli "Approcci metodologici a confronto"

E' in programma domani sera, presso il Palazzetto dello Sport di Varazze, l'appuntamento con la "Serata del Mister", evento organizzato dall' Asd Varazze Don Bosco.

Protagonista sarà Armando Caligaris, nell'incontro dedicato al confronto tra i vari approcci metedologici.

La scheda di Armando Caligaris:

"Il professore Armando Caligaris è attualmente Coordinatore area motoria del settore giovanile del Genoa Cfc.

Ha svariate pubblicazioni di articoli scienze e sport su riviste specializzate e ha pubblicato 2 libri sulla Psicocinetica: “ Approccio psicocinetico al calcio. Aspetti neuropsicologici e senso percettivi” e “Metodo griglia. Innovazione nell’educazione fisica“. Per la figc svolge corsi di aggiornamento per allenatori e ha maturato esperienze nel settore psicomotricità funzionale nello sport e nei centri per malati psichici gravi".