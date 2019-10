Marco Aurelio Fontana si aggiudica la prima serie WES di Cross Country della storia, prossima tappa Spotorno

Marco Aurelio Fontana festeggia il successo nella serie WES di cross country.

Il Prorider della Scuderia Fontana, grazie al terzo posto conquistato il week end scorso nell'ultima tappa di Barcellona, si è aggiudicato la vittoria del primo circuito internazionale dedicato alle e-bikes.

«Sono super contento di essere il primo vincitore della generale di una serie internazionale di e-bikes. Sono stato costante durante l'arco dell'anno, ho usato diverse bici, affrontato percorsi variegati, cercando sempre di portare a casa il risultato e questo ha pagato. Correre a Barcellona è stato un bel viaggio. Ho dovuto gestire la situazione perché i due olandesi in testa andavano molto veloce soprattutto in pianura e alle mie spalle avevo da controllare il mio diretto rivale per la generale. Non ho commesso errori e tutto alla fine è andato per il meglio. Ringrazio tutti i miei partners per la grande mano che mi hanno dato, insieme siamo arrivati sul gradino più alto del podio» commenta con il sorriso di ritorno dalla Spagna.

L'ultima gara della stagione in programma per Marco Aurelio Fontana sarà la finale di e-Enduro a Spotorno il 20 ottobre.