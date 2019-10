Calcio, Ceriale. Fantoni non si nasconde. "Ad alte aspettative corrispondono alte responsabilità"

Vittorio, in primis come stai dopo l'infortunio alla testa?

Un motivo di rimpianto in più per Vittorio Fantoni .

La prima vittoria in campionato deve ancora attendere per il Ceriale , anche se sotto il profilo della prestazione offerta contro la Dianese & Golfo i biancoblu hanno mostrato importanti passi avanti rispetto alla debacle di Arenzano .

Contro la Dianese&Golfo c'è la sensazione dell'ennesima occasione persa?

"Sulla partita di ieri non posso che essere d’accordo, in quanto il pareggio ci sta molto stretto per tutte le occasioni create e non realizzate, però rispetto alla partita di Arenzano ci sono stati dei grossi passi in avanti!".

Come state percependo, infine, voi senatori questo cambio di ambizioni all'interno del club, rispetto a campionati vissuti con meno aspettative?