Calcio. Chi si rivede, Claudio Bellucci ha assistito a Savona - Lavagnese

Sembra passata quasi un'era calcistica rispetto a quando Claudio Bellucci guidava l'Albissola in Serie C, ma ieri il volto dell' allenatore romano è riapparso all'interno del comprensorio savonese.

L'ex mister dei ceramisti ha infatti assistito a Savona - Lavagnese, terminata per due reti a due. In molti si sono chiesti le motivazioni della presenza di Bellucci sulle tribune, anche perchè la posizione di Sandro Siciliano appare comunque solida, come confermato dal presidente Patrassi negli scorsi giorni. Bellucci era infatti ad assistere alla prestazione dei bianconeri, in quanto il figlio Riccardo risulta tesserato per i levantini.

Assente invece il peesidente Patrassi: il massimo dirigente biancoblu non era presente ieri pomeriggio alla partita, a causa di motivazioni familiari, seppur la tifoseria inizi a richiedere atti concreti e rassicurazioni sulle ambizioni della nuova società nel medio - lungo termine.

Nel corso della settimana dovrebbe essere definitivamente fatta chiarezza, in attesa della trasferta in casa della Lucchese.