Calcio femminile. La Lnd spinge sull'acceleratore: esenzione per il tesseramento e per il premio assicurativo per le nuove Under 17

La Lega Nazionale Dilettanti continua nella promozione del calcio femminile e a tale proposito comunica di avere deliberato l’esenzione dalla tassa di tesseramento e dal premio assicurativo, nella corrente Stagione Sportiva 2019/2020 per tutte le calciatrici fino alla categoria Under 17 che si tesserano per la prima volta o si sono ritesserate dopo il mancato tesseramento nella Stagione Sportiva 2018/2019.



Questo provvedimento, oltre a venire incontro alla volontà della Lega Nazionale Dilettanti di sostenere iniziative a favore dello sviluppo del calcio femminile , produce un effetto importante in termini economici dal momento che elimina oneri in capo alle Società, determinando quindi per queste ultime maggiori risparmi gestionali.