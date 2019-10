Calcio. La posizione di Legea sul caso delle divise arbitrali: "Pronti a collaborare per trovare una soluzione che possa andare bene a tutti"

La questione relativa alle casacche arbitrali ha stimolato il dibattito all'interno delle società dilettantistiche, soprattutto dopo l'invito del Presidente dell'Aia, Nicchi, all'acquisto da parte dei club di divise dal colore alternativo al giallo.

A tal proposito la nostra redazione ha contattato la sede centrale della Legea, per avere maggiori informazioni sui possibili sviluppi della vicenda e, a tal riguardo, qualcosa sembra muoversi.

"Al momento non possiamo fornire dettagli o rilasciare dichiarazioni nel merito - ha spiegato ai nostri microfoni il Responsabile per la sezione Arbitri di Legea, Lorenzo Grimaldi - ma ci siamo attivati per trovare un punto di contatto. Ovviamente è nel nostro interesse interfacciarci con la classe arbitrale e le società dilettantistiche, al fine di trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa".