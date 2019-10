Calcio, Pietra Ligure. Il presidente Faggiano serra i ranghi: "Provvedimenti? No, bisogna compattarci ulteriormente dopo un inizio difficile"

Un solo punto nelle prime quattro partite rappresentano per il Pietra Ligure un bottino sicuramente magro, ancor di più ripensando all'importante campagna di rafforzamento portata a termine nel corso dell'estate.

Ad acuire le difficoltà è arrivata la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Rivasamba che, dopo 360 minuti, relega i biancazzurri all'ultimo posto.

Un passaggio difficile per la stagione pietrese, mitigato dalle parole di fiducia del presidente Claudio Faggiano.

Presidente, ci saranno provvedimenti dopo un avvio così sotto le aspettative?

"Bisogna guardare la situazione in maniera organica e alle difficoltà che abbiamo avuto soprattutto lato infortuni. Rinunciare in difesa ad elementi come Scarrone, Murru, Bottino e Gaglioti, che rientrerà probabilmente a gennaio, non sarebbe facile per nessuna squadra, ancor di più quando simili defezioni ti costringono a schierare ogni domenica una formazione diversa".

Ieri il Rivasamba vi ha punito in una delle rare occasioni, segno di maggior cinismo.

"Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma tra acciacchi e imprecisioni anche in attacco non stiamo passando un grandissimo momento. L'unica partita completamente sbagliata è stata quella contro il Campomorone Sant'Olcese, non dimentichiamoci che le altre due partite sono state disputate contro due squadroni come Imperia e Rapallo - Rivarolese".

Il Pietra Ligure mantiene quindi la propria abituale serenità?

"Assolutamente sì, dobbiamo solo ulteriormente compattarci per uscire da questo momento. Quando la squadra sarà al completo emergeranno i veri valori: siamo solo alla quarta giornata, c'è tutto il tempo per risalire la classifica".