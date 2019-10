La quarta gara in dieci giorni ha portato in dote al Savona un solo punticino, con la Lavagnese agguantata al 95° grazie al primo centro in biancoblù di Tommaso Ghinassi.

Gli striscioni non riescono così a bissare la vittoria di mercoledì contro la Fezzanese, sciupando tante palle gol e regalando due reti agli avversari sulle solite disattenzioni in fase di marcatura.

Mister Siciliano, nel dopo partita, analizza così la prestazione dei suoi ragazzi