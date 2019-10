Calcio, Seconda Categoria A e B. Calendari pronti, lo annuncia il Consigliere Franco Rebella

Il conto alla rovescia per la pubblicazione del calendario dei due gironi di Seconda Categoria sta per arrivare alla conclusione.

A confermarlo è direttamente Franco Rebella, Consigliere Regionale della Liguria Figc / Lnd

"Sono perfettamente a conoscenza del grande lavoro svolto, dalla Delegazione Provinciale di Savona in merito al calendario. Vorrei ringraziare, in primis, il segretario Fantino, il responsabile dei calendari e dei campi Lazzari, che con l’aiuto anche di Adriano Zunino, hanno messo a punto, non senza difficoltà la prima giornata di campionato e tutto il calendario, che uscirà a breve.

Con un lavoro certosino, hanno soddisfatto tutte le richieste, peraltro legittime, delle società. La Federazione, quando possibile, viene sempre incontro alle esigenze delle società! Ancora grazie a tutti per il lavoro svolto"