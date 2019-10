A Savona, un torneo di subbuteo in ricordo di Valerio Bacigalupo

Il Subbuteo Club di Savona ha deciso di inaugurare la nuova sede ricordando l'indimenticabile portiere del Grande Torino Valerio Bacigalupo. Un evento che si iscrive nelle celebrazioni del settantesimo anniversario della tragedia di Superga.

La manifestazione è stata intitolata: "Io, Valerio, il portiere degli invincibili". L'evento avrà quindi luogo presso il "Centro del biliardo" in via Valletta S. Cristoforo 13 a Savona. Gli organizzatori fanno sapere che saranno schierabili formazioni che abbiano un legame con la storia del Grande Torino e di Bacigalupo. Termine ultimo per le iscrizioni venerdì 11 ottobre.

Ecco alcune regole che verranno adottate: "Sarà consentito lucidare solo prima dell’inizio della partita e non tra il 1° ed il 2° tempo. Le partite verranno giocate con due frazioni della durata di 10’; il tempo sarà unico per tutte le gare contemporanee. La presenza di un arbitro sarà prevista solo in caso di richiesta da parte di almeno un partecipante".

