Basket. L'under 16 della Pallacanestro Vado supera i piemontesi dell'Oasi Laura Vicuna

Torna da Rivalta di Torino con il referto rosa, la squadra targata Azimut Wealth Management della Pallacanestro Vado categoria Under 16 Eccellenza, all’esordio nel campionato piemontese. A farne le spese sono i pari età dell'Oasi Laura Vicuna che tengono botta nei primi due quarti con Vado che è disattenta in difesa malgrado l’apparente impegno. E’ il dominio sotto i tabelloni del duo Biorac – Adamu che permette di prendere un discreto vantaggio all’intervallo lungo (42-27). Dagli spogliatoi escono un Vado più attento e un’Oasi più remissiva e rapidamente lo scarto si dilata punendo oltremodo i padroni di casa. Vado pasticcia ancora nelle scelte offensive ma la migliore difesa permette due vigorosi parziali nei quarti che fissano il 92-42 finale. Il turno infrasettimanale fa tornare in campo già domani, con Vado che ospita Ciriè, una delle squadre piemontesi qualificatesi per i concentramenti lo scorso anno.





O.A.S.I. LAURA VICUNA - A.S.D. PALLACANESTRO VADO : 42 - 92 (14-26 ; 13-16 ; 7-28 ; 8-22)





Oasi Laura Vicuna: Amato, Scansetti, Bisognani 5, Di Martino M. 2, Di Martino S. 4, Amato, Bradley, Speranza, Perotto 4, Chiarotto 9, Teppa 2, Rabito 16. All.: Russo, Ass.All.: Di Martino.





Pallacanestro Vado: Ferrando 2, Adamu 24, Monaldi 13, Bonifacino, Biorac 24, Calvi 4, Fantino 6, Micalizzi 5, Guidi 4, Squeri 10. All.: Prati, Ass.All.: Colandrea, Garaventa, Prep.: Guarnieri.