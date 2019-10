Calcio, Eccellenza. Sabato 12 ottobre nasce l’Albenga Point

Sabato 12 ottobre, alle ore 18.00, nasce ufficialmente l’Albenga Point: presso l’ExAtelier di via Enrico d’Aste 10 sorgerà infatti un angolo dedicato ai colori bianconeri, dove sarà possibile visionare i prodotti ufficiali griffati Albenga 1928 e ordinare i propri acquisti.

Semplice ma raffinato, ExAtelier indossa le vesti della caffetteria in cui iniziare la giornata con l’inebriante profumo del caffè fatto a regola d’arte, si trasforma in luogo di incontro per una pausa pranzo ricercata ma accessibile ed informale, diviene teatro di incontri pomeridiani durante i quali rilassarsi sorseggiando un tè o un caffè filtro artigianale e non manca, all’ora dell’aperitivo, di modificare l’atmosfera per divenire un luogo di abituale ritrovo.

Il tutto nella cornice unica e magica del centro storico, location ideale per l’incontro tra squadra e città: sempre più vicine per vincere insieme.