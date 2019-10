Calcio, Seconda Categoria. Mirco Bagnasco non fa mistero delle ambizioni del Dego: "Proveremo a centrare i play off"

Manca ormai poco al tanto sospirato inizio del torneo di Seconda Categoria. Una lunga attesa che, per le squadre che hanno iniziato dopo Ferragosto ad allenarsi, ha significato una preparazione paragonabile a quella delle squadre di massima serie in termini di lasso temporale.

Chi quest'anno cercherà il salto di categoria è l'ambizioso Dego di mister Mirco Bagnasco, al secondo anno sulla panchina biancoazzura. "Buona la partecipazione dei giocatori e buona la risposta sul campo, soddisfatti del precampionato", commenta l'esperto allenatore ex Cengio.

Lo scorso anno, il Dego ha avuto un inizio difficile, che ha compromesso le ambizioni play off della squadra. Bagnasco ha le idee chiare su cosa non ha funzionato: "Pochi goal. Con cinque o sei goal in più avremmo rischiato di fare i play off. Lo scorso anno la squadra ha giocato bene ma realizzato poco. Capitano stagioni così". L'obiettivo in casa Dego è quello di migliorarsi: "Proviamo a qualificarci ai play off, abbiamo preso alcuni giocatori che ci consentono di sperare in questo risultato".

Sono tante le squadre che si sono attrezzate per disputare un campionato di livello, ma secondo l'allenatore del Dego, spicca una compagine su tutte: "Favorita per la vittoria finale? Senza dubbio la Vadese, che a un'ottima struttura ha aggiunto due punte importanti. Dietro vedo il Mallare e il Sassello, per il buon finale dello scorso anno. Noi siamo con altre due o tre squadre di pari livello pronte a dar battaglia".