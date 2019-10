Calcio. Eccellenza, l'Albenga piega il Molassana: Metalla e Di Salvatore firmano il successo ingauno

MOLASSANA - ALBENGA 0-2 - 43' Metalla, 26'st Di Salvatore

45'st + 3 Finisce qui a Genova: Albenga batte Molassana 2-0.

45'st+1 Espulso Favorito, intervento duro ai danni di Di Pietro. Rosso diretto per il numero 14 di casa.

45'st Calcia Di Pietro, la pioggia tradisce Gianrossi che manca la presa, sul pallone si avventa Anselmo che colpisce il palo.

44'st Ammonito Beninati, punizione dal limite per l'Albenga.

42'st Gara che si avvia alle battute finali, ritmi calati.

35'st Nell'Albenga entra Gianni Di Pietro: il numero 20 fa il suo ingresso al posto di Marquez.

31'st Sostituzione nel Molassana: esce Keita, entra Sekouli Hawa.

28'st Cambia ancora mister Solari: esce Costantini, entra Grandoni.

26'st IL RADDOPPIO DELL'ALBENGA: Di Salvatore dribbla mezza difesa di casa e deposita in rete il pallone del 2-0 per gli ingauni.

25'st Keita a botta sicura, Barchi si immola ed evita un grosso rischio ai suoi. Poco dopo ammonito Vario, numero 3 del Molassana.

22'st Costantini su punizione, conclusione rasoterra che la difesa di casa allontana sull'esterno.

18'st Aumenta la propria fisicità in mezzo al campo l'Albenga di mister Solari: fuori Zola (autore di una buona gara), dentro Simaha. Cambio anche nel Molassana: esce Cuman, entra Cocurullo.

15'st Diluvia a Genova: una difficoltà in più per le due squadre in campo. La pioggia, iniziata a scendere sul finire del primo tempo, ha aumentato la propria intensità.

14'st Marquez ci prova da distanza siderale, sfera ampiamente lontana dai pali difesi da Gianrossi.

13'st Primo ammonito del match: Cuman, capitano del Molassana, punito per proteste.

12'st Secondo cambio per l'Albenga: fuori l'autore del gol Metalla, dentro Di Salvatore.

7'st Marquez cerca e trova in profondità Figone, il numero 8 conclude debolmente in diagonale e Gianrossi non ha problemi a bloccare a terra.

1'st Iniziato il secondo tempo al "25 Aprile": nessuna novità nei due schieramenti.

45' Termina senza recupero la prima frazione: a Genova, Albenga in vantaggio 1-0 sul Molassana grazie alla rete nei minuti finali messa a segno da Metalla.

43' GOL DELL'ALBENGA! Metalla conclude in rete un'azione avviata sulla sinistra da Zola.

38' Punizione di Costantini da buona posizione: sfera che aggira esternamente la barriera, ma termina sul fondo.

34' De Persiis semina il panico nella difesa dell'Albenga, che si salva con fatica. Un cross dalla sinistra del numero 10 di casa non ha trovato la deviazione precisa di alcun compagno.

28' Anselmo se ne va sulla sinistra e mette a centro area, Gianrossi in tuffo anticipa Marquez e subisce pure una carica dall'attaccante argentino. Gara bloccata al "25 Aprile".

19' Azione manovrata dell'Albenga, conclusa da Figone che batte a rete dal limite dell'area: Gianrossi vola e mette in corner.

18' Ci prova anche il Molassana: Gargiulo e Barchi allontanano.

16' Problemi per Ruffo, che dopo un fallo subito è costretto ad abbandonare il campo: al suo posto dentro De Simone.

13' Zola ci prova dalla distanza, Gianrossi blocca senza problemi.

5' Ruffo va a segno, ma arriva la segnalazione di offside da parte del del direttore di gara.

4' Subito Albenga in avanti: angolo di Costantini, incornata di Marquez sul fondo.

1' Inizia il match: padroni di casa in maglia blu con inserti rossi, ospiti con i classici colori bianconeri.