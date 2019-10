Calcio, Promozione. Stasera Celle - Dianese & Golfo e Via dell'Acciaio - Arenzano

Dare continuità ai risultati del'ultima domenica è l'obiettivo primario per Celle Ligure e Dianese & Golfo. Il team giallorosso di Davide Palermo è infatti reduce dal primo successo stagionale, in rimonta, contro il Bragno e un'ulteriore vittoria proietterebbe le civette in piena zona playoff, alle spalle solo di Sestrese, Taggia e Varazze.

I cellesi dovranno però vedersela con la Dianese & Golfo, bisognosa di punti dopo i soli due pareggi (l'ultimo, domenica a Ceriale) raccolti nei primi 360 minuti di gioco.

Possibile balzo nei primi posti anche per il sorprendente Via dell'Acciaio e per l'Arenzano, con entrambi i club con ancora un pizzico di amaro in bocca dopo i pareggi interni di tre giorni fa rispettivamente contro Veloce e Camporosso.

Entrambe le gare inizieranno alle 20:30, livescore su Svsport.it.