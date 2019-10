Calcio, Quiliano & Valleggia subito pimpante. Jacopo Cambone: "Gruppo rodato e questo aiuta. Con Fradella una competizione leale"

L'obiettivo di una costante crescita, al terzo anno di programma tecnico insieme a mister Enrico Ferraro, sembra poter essere perseguito dal Quiliano & Valleggia dopo i buoni riscontri in Coppa Liguria e il primo posto conquistato nel girone B.

Il team biancorossoviola ha ritrovato tra i pali Jacopo Cambone, sceso in campo domenica scorsa contro l'Aurora, alla ricerca di riscatto dopo un'ultima stagione più complessa del previsto.

Jacopo, per voi è stato un avvio di stagione brillante.

"E' sicuramente così e le motivazioni vanno individuate soprattutto nella continuità de progetto tecnico. La squadra in questi anni ha bene o male mantenuto la medesima ossatura e ciò ha permesso ai tanti giovani in rosa di accumulare esperienza e crescere. Avere un gruppo già coeso, dentro e fuori dal campo, ci può aver favorito in queste prime uscite, senza dimenticare l'alta qualità degli "under" in campo che anche squadre di categoria superiore possono invidiarci".

Anche quest'anno sarà complicato lanciarsi in pronostici sul campionato?

"In parte sì, soprattutto per il grande movimento che c'è stato in numerose società. L'Altarese ha visto arrivare il gruppo dello Speranza, mentre il Pontelungo sembra avere le carte in regola per un campionato di vertice. Vedremo cosa racconteranno le prime giornate, ma sono tante le variabili che nel calcio dilettantistico possono andare ad incidere".

E a livello personale cosa ti aspetti?

"Sono reduce da una stagione non positiva e ritrovare il campo è sicuramente un punto di partenza incoraggiante. Ho in Fradella un compagno leale e con il quale si può collaborare in maniera costruttiva: sarà sicuramente motivo di crescita per entrambi".