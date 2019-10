Atletica, campionati Cadetti: Matilde Nani chiude ottava negli 80 metri ostacoli

Sabato 5 e , a Forlì vanno in scena i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti & Cadette; un weekend ricco di emozioni e soddisfazioni per la Società Albisolese di Atletica; tre i ragazzi in gara: Gabriele Rota nel salto con l'asta, Giulia Rosso nel lancio del giavellotto e Matilde Nani negli 80 metri ad ostacoli.

Il risultato più prestigioso lo porta a casa Matilde Nani, ragazza del vivaio "Vadese" e allenata da Stefano Freccero, che nella mattinata del ha corso le batterie degli 80 ostacoli in 12"41 battendo il suo precedente record 12"61 e stabilendo anche il nuovo Record Sociale che già le apparteneva; questo tempo le vale la qualificazione per la finale A tra le migliori otto d'Italia.

Piazzamento confermato nel pomeriggio, risultato finale: ottavo posto con il tempo di 12"49 e prima atleta del 2005 in questa specialità. Un risultato prestigioso che può solo far ben sperare per il futuro.

Nel salto con l'asta Gabriele Rota non riesce a superare il proprio record personale fermandosi a quota 3 metri, misura che gli vali il 17° posto in classifica; mentre nel lancio del Giavellotto Giulia Rosso si posiziona in 16° posizione con la misura di 31,89m.