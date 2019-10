Calcio, Promozione: alle 21:00 si chiude il programma dei recuperi con Legino - Camporosso

E' stato un programma dei recuperi particolarmente intenso quello che si è svolto negli ultimi otto giorni e, stasera, Legino - Camporosso andrà a concludere l'iter dei match non disputati.

Stasera alle 21:00 le squadre di Girgenti e Luci scenderanno in campo al Ruffinengo per il proprio incontro con la seconda giornata e, in caso di vittoria, potrebbero aprirsi prospettive interessanti di classifica per entrambe le formazioni.

Chi al momento ha il bottino più ricco è il Camporosso, con 5 punti in saccoccia, uno solo in più dei savonesi, fermi a quattro, tanto che un eventuale successo proietterebbe entrambe le squadre in piena zona playoff.

A dirigere l'incontro sarà Rosso di Albenga, coadiuvato da Arado e Firenze di Genova, livescore su Svport.it