Calcio, Serie D. Le squalifiche settimanali. Lucchese senza Carruezzo e Panati contro il Savona

Per consultare il comunicato completo CLICCA QUI

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 5/10/2019





A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTONI FEDERICO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

GARE DEL 6/10/2019

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARRUEZZO EUPREMIO (LUCCHESE 1905 ARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHISONE LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

DI LISI SIMONE (LAVAGNESE 1919)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PANATI MATTEO (LUCCHESE 1905 ARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MEUCCI MATTEO (LUCCHESE 1905 ARL)

Infine il tecnico del Real Forte Querceta, Christian Amoroso, è stato sanzionato con tre mesi di squalifica, come recita il comunicato della società versiliese.

La società Real Forte Querceta rende noto che, dalla giornata odierna l’allenatore della prima squadra Christian Amoroso è stato colpito da un provvedimento di squalifica di tre mesi a causa di una sentenza relativa ad una vecchia vertenza tra lo stesso e una società con la quale, in passato, è stato tesserato (il Sestro Levante). La società RFQ, non entrando nel merito della sentenza stessa in quanto estranea ai fatti dell’epoca intende rinnovare la fiducia al mister. Si comunica inoltre che, a sostituire Amoroso nell’attività ufficiale durante il periodo di squalifica, sarà il suo vice, Gianni Florio.