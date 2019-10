Giudice Sportivo, Eccellenza: multa per la Cairese, tre giornate a Scalia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/10/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

CAIRESE Per aver consentito, al termine del 1º t., ad un soggetto non identificato e non presente in distinta, di ostacolare la terna nel rientro nel proprio spogliatoio, rivolgendo alla stessa frasi irriguardose; mentre la terna proseguiva verso lo spogliatoio, il soggetto in questione, giunto sulla porta del predetto spogliatoio, rivolgeva ad essa ulteriori frasi offensive, prima di entrare nello spogliatoio della propria Società.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/10/2019

BELLOMO LUCA (ANGELO BAIARDO) infrazione rilevata da un A.A.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/10/2019

SABA DANIELE (OSPEDALETTI CALCIO) infrazione rilevata da un A.A.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELEDINA GEROLAMO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ANDREOZZI FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

Alla notifica di un provvedimento di ammonizione, si avvicinava al ddg ed in tono ed atteggiamento provocatori e minacciosi, rivolgeva allo stesso ripetute espressioni ingiuriose, accompagnate da un'altra blasfema. Dopo essere uscito dal rdg, per la restante parte della gara, si posizionava dietro un AA, continuando ad ingiuriare la terna e l'AA medesimo.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

SCALIA LORENZO (ALBENGA 1928)

Lontano dall'azione e senza alcuna contesa della palla, dopo un contrasto con un avversario, lo colpiva con un calcio all'altezza dell'addome, senza conseguenze lesive.

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

Senza la possibilità di giocare la palla, interveniva da tergo su un avversario, colpendolo con un calcio particolarmente intenso all'altezza dello stinco, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ARRIGHETTI FILIPPO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DOFFO LUCA (CAIRESE)

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SASSARI SAMUELE (IMPERIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIGONE PIER FRANCESCO (ALBENGA 1928)

MOLINARI SEBASTIANO (ALBENGA 1928)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MORETTI FABIO (CAIRESE)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BENINATI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)

CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMONTE EMANUELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

FRANCO RICCARDO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GRECO ALESSANDRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)

SCALIA LORENZO (ALBENGA 1928)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

PRATO FABIO (CAIRESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SEKOULI HAWA BAH (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

FRENNA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

CAPPANNELLI MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MITROTTI GIACOMO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

DEFILIPPI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

ADORNATO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

BUFFO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

GANDOLFO GIACOMO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)