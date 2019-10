Enduro: Denis Piedimonte del Moto Club Alassio trionfa nella Coppa Italia Maxxis Cadetti

Splendida impresa per Denis Piedimonte, pilota 18enne di San Bartolomeo al mare, portacolori del Moto Club Alassio, che domenica scorsa si è aggiudicato la Coppa Italia Maxxis di enduro, classe 125cc, categoria Cadetti.

Un trionfo che gli è valso anche un importante spazio anche sui social più frequentati dagli appassionati di motori e di due ruote, nonché sui portali specializzati.

L’ottava e ultima prova del prestigioso circuito tricolore si è svolta domenica scorsa in quel di Gaggio Montano (Bo), nell’ambito di un evento, organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal Motoclub Alta Valle Reno, cui erano presenti, nelle varie categorie e cilindrate, tutti i big del panorama italiano assoluto. A bordo posta, anche i familiari, fidanzata e diversi amici, che hanno voluto sostenere Denis in questa ultima trasferta dell’anno.

Piedimonte, che si era presentato all’appuntamento in vetta alla classifica (era sempre salito sul podio nelle precedenti tappe), ha corso l’ultima prova in controllo: gli è bastato un piazzamento tra i primi 6 per assicurarsi, in sella alla sua Yamaha, il titolo, precedendo nella graduatoria finale di 6 lunghezze (142 punti contro 134) Cristian Valentini su Sherco (Mc Civezzano) ed Edgardo Paganini su Ktm (Mc Pavia, 131 punti).

Per il giovane Piedimonte, classe 2001, appassionato di cavalli (e non solo di quelli della sua moto) si conclude un’annata ricca di soddisfazioni, che gli schiude le porte ad un futuro importante nel panorama nazionale della disciplina.

Prima di mandare definitivamente in archivio l’impegnativa stagione 2019 a Denis manca solo la partecipazione alla cerimonia di premiazione di tutti i neocampioni d’Italia, prevista per il 23 novembre, in località che deve essere ancora comunicata dalla Fmi.