2° Costalunga Trail, il resoconto e il fotoservizio di Bruno Oliveri

Domenica si è svolta a Mallare la 2° edizione della Costalunga Trial.

Una fresca e soleggiata mattinata ha accolto gli atleti pronti a sfidarsi sulle tre distanze di 11 Km la corta, 17 Km la media e 32 Km la lunga per un totale di 139 partenti.

Il percorso preparato dagli organizzatori si è snodato tutto sui monti che circondano Mallare, con paesaggi mozzafiato,compreso il passaggio all'interno del Santuario dell'Eremita ma fatto anche da tratti oltremodo impegnativi che hanno messo a dura prova i runners partecipanti.

E' stata anche una edizione da record per quanto riguarda i tempi, più da corse campestri che da Trail. Nella 11 Km con 500 mt. di dislivello si è imposto Lorenzo Parodi in 51 minuti, seguito da Claudio Gaino e Davide Oliveri , nella femminile prima Dana Santamaria allo sprint su Susanna Scaramucci e terza Chiara Cortese. Nella 17 Km con 850 mt di dislivello altro tempone di Filippo Canavese che ha chiuso in 1h e 25, lasciandosi alle spalle Andrea Pasero e Luca Astigiano, fra le donne prima Emanuela Arnaldo , Maria Grazia Pellegrino e Marcella Ferraro. Nella regina delle distanze 32 Km con ben 1680 mt di dislivello è letteralmente volato Gabriele Pace con il tempo di 2h e 40, secondo Marco Lotti e terzo Bruno Guadagnini arrivati rispettivamente con 23 e 30 minuti di ritardo dal vincitore.

Nella femminile grande prestazione di Monica Dalmasso che con 3h 08 oltre al primo posto è risultata anche terza assoluta nella generale, alle sue spalle Silvia Occhiena e Marzia Gelai. Commenti positivi a fine gara da parte di tutti i partecipanti che si sono complimentati per l'ottima organizzazione e per il bel percorso disegnato per questa edizione. Fotoservizio di Bruno Oliveri