Calcio. Il corso Uefa C Grassroots arriva anche in Valbormida

Torna, dopo quasi una decade di attesa, un corso allenatori Uefa Grassroots C nel cuore della Valbormida.

A partire dall'inizio del 2020, probabilmente già a gennaio, prenderà infatti il via il percorso relativo all'abilitazione per allenare all'interno dei Settori Giovanili dei club dilettantistici; un'occasione utile di formazione per gli allenatori e per fornire una qualifica a quei tecnici che ancora non l'hanno.

Il numero minimo per poter dar via al corso è prossimo ad essere raggiunto, ma vi è ancora tempo per iscriversi.

Il corso è stato costituito in collaborazione tra la Cairese Calcio e il consulente tecnico Sergio Soldano e si terrà allo stadio "Brin".

Per info e iscrizioni è possibile contattare

Sergio Soldano: 335260433

Matteo Giribone: 3473092270