Calcio, Millesimo. Michelangelo Bove ha un solo pensiero: "Onoriamo ogni giorno l'eredità sportiva e umana di Edy Amendola"

E' un senso di commozione costante quello che accompagna Michelangelo Bove nel raccontare l'evolversi delle ultime due settimane in casa Millesimo.

La scomparsa di Edy Amendola sembra creare un riverbero pronto a influenzare qualsiasi pensiero e azione, a testimonianza di quanto fosse ormai radicato il rapporto tra il tecnico e l'intera rosa giallorossa.

"Edy con il tempo si era trasformato in un vero e proprio amico - racconta Michelangelo - oltre ad essere un'allenatore incredibilmente capace. Se ripenso all'ultima volta che l'ho visto mi vengono ancora i brividi: stavamo tornando in macchina da un'amichevole ed era entusiasta per i riscontri che stava dando il nuovo modulo da lui studiato. Era un pozzo di idee e al contempo una persona a cui era impossibile non volere bene".

L'impronta di Amendola resterà però indelebile.

"Edy ha segnato una strada in questa società e il suo lavoro non dovrà essere sprecato, ecco perchè l'intera squadra ha avvallato senza dubbio la scelta di Simone Peirone come allenatore: insieme a lui ci sarà Nicolò Goso e siamo pronti insieme allo staff ad onorare ogni domenica e in ogni allenamento la figura di chi ci ha lasciato. Un ringraziamento particolare va all'Olimpia Carcarese e alla sensibilità che ha dimostrato domenica scorsa nei nostri confronti".