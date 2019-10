Calcio, Veloce. Il presidente Viti replica al replay imposto contro il Taggia: "In futuro ci auguriamo la medesima considerazione da arbitri e Giudice Sportivo"

E' arrivata la presa di posizione ufficiale da parte della Veloce dopo il pronunciamento del Giudice Sportivo, pronto a ordinare la ripetizione della partita contro il Taggia, vinta due settimane or sono con il risultato di 1-0.

Ecco la nota del presidente Viti:

In riferimento al provvedimento del Giudice Sportivo, che ha decretato la ripetizione della gara fra la FBC Veloce 1910 ed il Taggia, il Presidente della Società granata, dott. Bertrand Viti precisa quanti segue:



“Con non poca amarezza abbiamo preso atto della decisione del Giudice Sportivo, alla quale ci rimettiamo.

Auspichiamo che in futuro la classe arbitrale e lo stesso Giudice Sportivo dimostri altrettanto rispetto e considerazione per la FBC Veloce 1910, società neopromossa, ma ultracentenaria”.