Coppa Liguria: varati i gironi del secondo turno, Pontelungo e Quiliano&Valleggia con il Città di Cogoleto

Sono stati ratificati i tre gironi relativi al secondo turno di Coppa Liguria. Pontelungo e Quiliano & Valleggia sono stati inseriti nel raggruppamento A, insieme al Città di Cogoleto.

SECONDO TURNO:

Il Secondo turno si articolerà su 3 gironi triangolari ed 1 girone quadrangolare con gare di sola andata ed è definito come di seguito:

Girone 1: Pontelungo 1949 – Quiliano&Valleggia – Città di Cogoleto

Girone 2: Multedo 1930 – Borzoli – San Cipriano

Girone 3: Cella 1956 – Superba Calcio 2017 – Bargagli San Siro – San Desiderio

Girone 4: Cogornese – Caperanese 2015 – Marolacquasanta

L’ordine di svolgimento dei triangolari ed il calendario dei quadrangolari verrà sorteggiato in data Venerdì 11 Ottobre 2019 alle ore 15.00 presso gli Uffici del Comitato Regionale Liguria sito in Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova. Date di svolgimento secondo turno: 23 ottobre, 06 e 20 novembre 2019.