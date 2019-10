Primo clinic dedicato agli allenatori e arbitri della regine Liguria organizzato dal Comitato Regionale Ligure FIFS

Previsto per il mese di Novembre 2019 la prima storica stagione per Il Comitato Regionale Ligure sotto il marchio Federazione Italiana Football Sala. La FIFS è l’unico ente Italiano che promuove, coordina, organizza e gestisce l’intero movimento del Calcio a 5 Indoor nazionale giocato con le Regole Originali AMF del 1930. La FIFS è riconosciuta a Livello Mondiale proprio dall’Asociacion Mundial de Futsal (AMF) e a Livello Europeo della Futsal European Federation (FEF).

Nell’ultimo anno la FIFS si è fatta fortemente promotrice dello sviluppo del calcio a 5 AMF in Liguria e in quest’ottica è stato fondato un organo che gestisce, coordina e promuove tutte le competizioni in ambito ligure e la gestione del Comitato Regionale è stata affidata nelle mani esperte di Federico Lai.

Prima della partenza ufficiale è previsto nella giornata di Domenica 27 Ottobre 2019, presso il centro Sportivo Fabio Taggiasco in Viale delle Repubblica a Vallebona (IM), il primo Clinic dedicato ad allenatori e arbitri della regione Liguria: la giornata sarà presieduta dall’istruttore del settore arbitrale FIFS Franco Gasparo, direttore di gara con un’esperienza di oltre 25 anni nel calcio a 5 AMF e che vanta nel suo curriculum la partecipazione alla Coppa del Mondo AMF Femminile in Colombia nel 2013. La scelta di una figura di elevato livello professionale, ma soprattutto umano, è la dimostrazione di come la FIFS punti fortemente allo sviluppo di futuri arbitri e allenatori che dovranno rappresentare nei migliori dei modi lo stile FIFS nelle competizioni organizzate in Liguria.

Per Informazioni ed Iscrizioni contattare il Sig. Federico Lai al 3479356085 o scrivendo una mail a fifs.liguria@gmail.com