Calcio. Lucchese-Savona, sfida tra nobili decadute in cerca di gloria e riscatto. Siciliano: "Attenzione agli episodi, bisognerà assolutamente giocare da squadra" (VIDEO)

Seconda trasferta in terra toscana per il Savona di mister Siciliano. Dopo l'1-1 all'esordio al "Buon Riposo" di Seravezza, la squadra biancoblù scenderà in campo domani pomeriggio nella delicata sfida contro la Lucchese, formazione reduce da un recente passato piuttosto complicato e ancora a secco di successi in questo avvio di stagione.

Mister Siciliano, dopo un'intera settimana di allenamenti, ai quali hanno preso parte anche i rientranti Dinane e Shekiladze, sottolinea la difficoltà del match in programma al "Porta Elisa", soffermando l'attenzione, ancora una volta, sull'atteggiamento necessario per poter tornare a casa con un risultato positivo.

La squadra, priva degli infortunati Obodo e Mehic (e con Rossini da valutare per un leggero problema muscolare) partirà già nel pomeriggio alla volta della Toscana.