È il gran giorno dell’Albenga Point: alle 18.00 il taglio del nastro all’ExAtelier

Ci siamo! È il gran giorno dell’Albenga Point.

Oggi, sabato 12 ottobre alle ore 18.00, verrà inaugurato presso l’ExAtelier di via Enrico d’Aste 10 ad Albenga, un angolo dedicato ai colori bianconeri, dove sarà possibile visionare i prodotti ufficiali griffati Albenga 1928 e ordinare i propri acquisti. Un catalogo sempre più completo, quello firmato Robe di Kappa, composto da:

le divise da gioco dell’Albenga Calcio 1928 (al prezzo di 65 € personalizzazione inclusa);

la sciarpa ufficiale (15 €);

felpa e pantaloni lunghi griffati al prezzo di 70 € (45 € solo la felpa);

e dagli ultimi arrivi, sempre griffati dal nostro sponsor tecnico:

i guanti (15€);

lo scaldacollo (15€);

il cappello invernale (15€);

lo zainetto (28€);

polo e bermuda (43€ il kit completo, 28€ solo la polo, 15€ solo i bermuda).

Ma non solo: all’Albenga Point sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento per le gare casalinghe della stagione 2019-2020.

Quattro i tipi di tessera stagionale acquistabili:

– ABBONAMENTO GRADINATA € 60

– ABBONAMENTO TRIBUNA € 100

– ABBONAMENTO SOSTENITORE SILVER € 200 (comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna e della sciarpa ufficiale)

– ABBONAMENTO SOSTENITORE GOLD € 250 (comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna, della sciarpa ufficiale e della maglia da gara ufficiale).

Semplice ma raffinato, ExAtelier indossa le vesti della caffetteria in cui iniziare la giornata con l’inebriante profumo del caffè fatto a regola d’arte, si trasforma in luogo di incontro per una pausa pranzo ricercata ma accessibile ed informale, diviene teatro di incontri pomeridiani durante i quali rilassarsi sorseggiando un té o un caffè filtro artigianale e non manca, all’ora dell’aperitivo, di modificare l’atmosfera per divenire un luogo di abituale ritrovo.

Il tutto nella cornice unica e magica del centro storico, location ideale per l’incontro tra squadra e città: sempre più vicine per vincere insieme.