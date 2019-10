Calcio. Eccellenza, poker Albenga: al "Riva" Rapallo R. 1914 Rivarolese ko 4-0

ALBENGA - RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE 4-0 - 9' e 22' Marquez, 45'+1 Di Salvatore, 11'st Costantini (Rig.)

45'st + 4 Finisce qui al "Riva": Albenga batte Rapallo R. 1914 Rivarolese 4-0.

45'st + 2 Punizione di Belardinelli, Bambino para senza problemi.

45'st Saranno quattro i minuti di recupero prima del fischio finale.

43'st Bertuccelli a caccia del gol della bandiera: la sua punizione è deviata in corner dalla difesa. Qualche istante dopo ammonito Carbone per fallo ai danni di Barchi.

39'st Nell'Albenga è il momento di Patrucco: a lasciare il campo è Costantini.

36'st Bambino neutralizza Bertuccelli, si rimane 4-0 per l'Albenga.

35'st Calcio di rigore per il Rapallo R. 1914 Rivarolese.

30'st Ancora un cambio per i padroni di casa: esce Grandoni, entra Dorno.

27'st Cambia ancora mister Solari: fuori De Simone (in precedenza ammonito), dentro Barchi. Poco dopo Metalla ci prova dalla distanza, pallone alto.

20'st Doppio cambio nell'Albenga: fuori Marquez (standing ovation per lui) e Di Salvatore, dentro Di Pietro e Metalla. In precedenza qualche cambio anche nella fila del Rapallo R. 1914 Rivarolese (sono entrati Carbone, Calvo, Bonci, Belardinelli e Revello; ad abbandonare il campo sono stati Romei, Pedetta, Kambo, Menini e Sbarra).

11'st COSTANTINI, 4-0! Trasformazione impeccabile, poker degli ingauni.

10'st Calcio di rigore per l'Albenga: Anselmo sfonda sulla sinistra e viene atterrato. Per il direttore di gara nessun dubbio.

5'st Basso rischia giocando con i piedi, Marquez nel tentativo di rubar palla commette fallo sul portiere avversario. Il numero uno genovese protesta con il direttore di gara e viene ammonito: aveva richiesto l'ammonizione per l'attaccante argentino.

3'st Padroni di casa subito dalle parti di Basso: colpo di testa di Grandoni, pallone alto sopra la traversa.

1'st Riprende il gioco ad Albenga: squadre in campo con gli stessi schieramenti che hanno concluso il primo tempo.

45'+1 DI SALVATORE, 3-0 ALBENGA! Sugli sviluppi di un corner, il numero 11 mette il pallone alle spalle di Basso. Termina qui la prima frazione: Albenga avanti 3-0 sul Rapallo R. 1914 Rivarolese.

45' Sessanta secondi di recupero prima dell'intervallo.

44' Punizione di Bertuccelli da posizione defilata, Bambino è bravo a non farsi sorprendere da un pallone passato in mezzo ad una selva di gambe.

38' Albenga che ha abbassato il ritmo rispetto alla prima parte di frazione, la compagine genovese prova a creare grattacapi alla difesa di casa.

31' Bertuccelli prova ad innescare Romei, il numero 11 ospite arriva in ritardo e Bambino in uscita fa suo il pallone.

22' MARQUEZ, 2-0 ALBENGA! Cross di Barisone e colpo di testa in tuffo del numero 9, Basso tocca ma non riesce a levare il pallone dalla porta. Raddoppia la squadra di Solari.

20' Cross di Anselmo, Marquez colpisce di testa ma senza trovare la porta.

15' Grandoni vicino al raddoppio per i padroni di casa: inserimento perfetto del numero 4 servito da Di Salvatore, Basso in uscita chiude in maniera super. Poco dopo ancora protagonista il portiere ospite che sbroglia un paio di situazioni difficili per i suoi.

12' Rapallo R. 1914 Rivarolese che prova a reagire: Romei conclude a rete, para Bambino.

9' MARQUEZ, 1-0 ALBENGA! Ingauni avanti con il primo gol stagionale dell'attaccante argentino.

7' Basso prodigioso su Marquez: l'estremo difensore ospite si supera sulla conclusione a botta di sicura del numero 9 ingauno. A seguire palo colpito da De Simone, si salva ancora la squadra di Fresia.

6' Basso bravo a mettere in corner un pallone insidioso: traversone di Marquez, deviazione pericolosa di Chiappe verso la propria porta e risposta attenta del portiere genovese.

1' Iniziato il match del "Riva": Albenga in completo bianco con banda trasversale nera, ospiti in tenuta nera con inserti bianchi e gialli.