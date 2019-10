Calcio, Eccellenza. Finale a caccia della prima vittoria col Rivasamba, la webcronaca

FINALE – RIVASAMBA 0-0

1' con qualche minuto di anticipo rispetto alle 15 comincia al "Borel". Finale in tenuta con maglia bianca ed inserti giallorossi con pantaloni rossi e calzettoni blu, ospiti con la classica divisa arancio nera.

PRIMO TEMPO

Vuole regalarsi davanti al pubblico di casa la prima vittoria stagionale il Finale, che finora è riuscito in quattro giornate a raccogliere solo 2 punti, frutti di due pareggi entrambi con qualche rimpianto.

Non c'è però tempo per guardarsi indietro, già da oggi con il neopromosso Rivasamba, protagonista finora di un avvio di stagione soprendente che vede gli arancioni tigullini ad una sola distanza dalla vetta, servirà dare il massimo ai giallorossi per portare a casa i tre punti e rimuovere lo 0 dalla casellina delle vittorie.

Manca pochissimo al fischio d'inizio del match, ecco le scelte dei due tecnici:

FINALE: Vernice; Cavallone P., Conti, Odasso, Maiano, De Benedetti, Cavallone G., Buttu G., Vittori, Faedo, Ferrara.

A disposizione: Porta; Finocchio, Buonocore, Salata, Galli, Pollero, Molina, Intili, Rocca.

Allenatore: P. Buttu

RIVASAMBA: Raffo; Porro, Scarpino, Severi, Busi, Monteverde, Latin, Sanguineti, Paterno, Costa, Ivaldi.

A disposizione: Molinelli, Sanna, Gabelli, Copello, Vottero, Lessona, Barbieri, Motto, Renzone.

Allenatore: D. Del Nero

Arbitro : Lorenzo Pettirossi di Genova