Non è arrivato il primo successo stagionale per il Fianle, contro il Rivasamba, ma quantomeno il gol negli ultimi minuti di gara di Youri Vittori può fornire nuova linfa alla squadra di Pietro Buttu in vista della delicatissima partita contro il Pietra Ligure.

Ecco il bello spunto del'attaccante giallorosso: