Calcio, Prima Categoria. La webcronaca diretta di Speranza - Olimpia Carcarese

SPERANZA 0 - OLIMPIA CARCARESE 1 (HUBLINA 8')

24' Cambio nello Speranza. Monetta al posto di Corsini

23' Ci prova Uruci. Allario si distende bene e blocca

18' Punizione di Uruci dal limite. Alta sulla traversa

14' Doci cade in area e lo Speranza reclama un rigore. Saffioti la pensa diversamente

12' Giallo anche per Komoni che atterra Canaparo al limite dell'area

11' Canaparo di testa da posizione favorevole spara alto

10' Fallo di Uruci punito con il giallo

9' Cambio nello Speranza, Kurtbalaj rileva Sciutto

8' GOAL DELLA CARCARESE! Rasoiata dalla distanza di Hublina che si infila alla destra di Siri.

2' Subito giallo per Orsolini che stende un attaccante avversario

1' Speranza incaricato del calcio di inizio

Secondo tempo

47' Canaparo continua la corsa e scontra Siri. Non c'è nulla secondo l'arbitro, che alla ripresa del gioco fischia la fine

39' Intervento duro di Cervetto a metà campo sanzionato con il giallo

37' Altro miracolo di Allario che nega il goal a Seck, che aveva incornato a botta sicura un angolo battuto dalla destra di Titi

33' Giallo per Seck, duro su Ezeukwu

29' Bella inziativa di Seck che trova Doci sulla destra, l'attaccante rossoverde calcia a lato

26' Fase positiva per lo Speranza che attacca con insistenza senza però creare eccessivi grattacapi ad Allario

21' Lo Speranza ha guadagnato metri e ora la gara viaggia sui binari del sostanziale equilibrio

19' Punizione di Certomà, Uruci manca di poco il colpo di testa vincente

13' Inizia a piovere

12' Indecisione della difesa dello Speranza. Canaparo conclude ma Siri gli nega la gioia del goal

10' Miracolo di Allario! Doci calcia a botta sicura a seguito di un'azione insistita dello Speranza. Provvidenziale intervento dell'estremo difensore

6' La Carcarese stabilmente nella metà campo avversaria. Hublina calcia addosso a Siri da posizione ravvicinata ma tutto fermo per fuorigioco

1' Partiti, subito Carcarese all'attacco

Primo tempo

Gara che si preannuncia da tripla quella tra Speranza e Olimpia Carcarese. I rossoverdi cercheranno di non sfigurare tra le mura amiche e di vendicare la sconfitta patita in Coppa Liguria qualche settimana fa. Grande attesa, invece, per gli ospiti: la società, nata dalle ceneri dell'ex Carcarese, è infatti al debutto assoluto in Prima Categoria.

Olimpia Carcarese: 1 Allario, 2 Vero, 3 Marenco, 4 Ezeukwu, 5 Spozio, 6 Marini, 7 Mazza, 8 Cervetto, 9 Canaparo, 10 Hublina, 11 Zizzini.

A disposizione: 12 Landi, 13 Comparato, 14 Volga, 15 Rebella, 16 Vassallo, 17 Manti, 18 Clemente, 19 Celestini, 20 Gandolfo.

Allenatore: Chiarlone

Speranza: 1 Siri, 2 Corsini, 3 Orsolini, 4 Komoni, 5 Sciutto, 6 Titi, 7 Sabally, 8 Uruci, 9 Seck, 10 Certoma, 11 Doci.

A disposizione: 12 Briano, 13 Diagne, 14 Carlevarino, 15 Kurtbalaj, 16 Cham, 17 Ciappellano, 18 Besio, 19 Monetta, 20 Di Prima.

Allenatore: Calcagno

Arbitro: Saffioti di Genova