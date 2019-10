Calcio. Savona, con la Lucchese un'altra prova insufficiente. Siciliano: "Bisogna decidere che strada percorrere, inevitabile un mea culpa generale" (VIDEO)

Questo Savona non ha ancora capito cosa sia la Serie D. Una frase che riassume l'ennesima prestazione scialba degli striscioni in quel di Lucca, con i rossoneri di Monaco vittoriosi per 1-0 grazie al rigore di Cruciani a metà ripresa.

Un episodio, un'ingenuità di Ghinassi, oggi con la fascia di capitano al braccio al posto di Rossini, costa carissimo alla formazione di Siciliano, che sottolinea, nell'immediato post gara, la prova non certo positiva dei suoi ragazzi.

Da registrare anche una pesante sfuriata del direttore Papa al rientro negli spogliatoi, con la decisione di annullare il tradizionale lunedì di riposo. Previsto quindi allenamento domani pomeriggio, per una squadra ancora indietro soprattutto dal punto di vista mentale.