Calcio. Savona, tappa a Lucca per compiere il salto di qualità: striscioni in campo al "Porta Elisa" dopo l'ultimo precedente in C di quattro anni fa

A sentir nominare Lucchese e Savona non può non venire in mente la Serie C, palcoscenico calcato da entrambe le società negli anni passati, ma la realtà odierna metterà di fronte due squadre al momento distanti dal calcio professionistico, nonostante le ambizioni sbandierate in estate dai rispettivi sodalizi.

Dopo solo sei giornate di campionato, e con una classifica che vede le prime dodici squadre racchiuse in soli cinque punti, tutto è ancora apertissimo, ma è chiaro che per striscioni e rossoneri i margini di errore incomincino a ridursi in maniera significativa. I toscani, dopo aver rinunciato all'iscrizione in Serie C nonostante la rocambolesca salvezza ottenuta nei playout della scorsa stagione contro Cuneo e Bisceglie, vanno a caccia della prima vittoria stagionale, con l'obiettivo di riportare un minimo di serenità e ottimismo tra il deluso pubblico di fede rossonera. "Il Savona è un avversario di spessore - le parole di mister Monaco riportate da "La Gazzetta di Lucca" - ma nessuna delle nostre avversarie sin qui incontrate ci ha mai messo sotto. Certo, dovremo eliminare quegli errori banali e aumentare la mole di produzione offensiva. Saranno out Fazzi, Remorini, Nolè e Meucci, mentre lo staff medico ha recuperato Bartolomei, Lici e Tarantino". Ipotesi 3-5-2 per il trainer pugliese, pronto a cambiare modulo rispetto al 4-3-3 delle precedenti partite.

Restano invece ancora da sciogliere diversi dubbi per mister Siciliano: 3-5-2 o 4-4-2 rimangono le due opzioni piu probabili a livello tattico, ma il tecnico biancoblù, in settimana, ha provato diverse soluzioni per cercare la giusta quadratura che riesca ad esaltare le caratteristiche di ogni reparto. Sotto osservazione la linea difensiva, apparsa spesso distratta nei momenti chiave delle ultime gare: probabile assenza di capitan Rossini, alle prese con qualche noia muscolare, mentre torna a disposizione il giovane mancino Dinane. Possibile chance dal primo minuto per gli ex di turno Buratto e Vita, mentre partirà dalla panchina il rientrante Shekiladze.

L'ultimo precedente giocato al "Porta Elisa" (girone B di Serie C) è datato 22 novembre 2015, quando i rossoneri portarono a casa i tre punti nel finale grazie ai gol di Monacizzo e Pozzebon.

Dopo quattro anni le strade di liguri e toscani tornano ad incrociarsi, per una sfida al cardiopalma che Svsport.it seguirà in diretta, con webcronaca e interviste a partire dalle 14.55.