Calcio. Serie D: Vado-Fossano, è sfida tra neopromosse che non vogliono accontentarsi

E' ancora troppo presto per definirlo un semplice scontro salvezza, ma Vado e Fossano, di fronte questo pomeriggio sul sintetico del "Chittolina", vogliono conquistare punti per rimanere a distanza di sicurezza dalle zone basse della graduatoria, ancora molto corta e con il solo Bra fermo a quota zero.

La formazione piemontese, protagonista di un brillante avvio di campionato dopo la brutta parentesi in Coppa Italia proprio con il Vado, scenderà in riviera con quella spensieratezza che ha permesso agli uomini di Viassi di strappare punti pesanti contro Prato (3-2 alla prima giornata), Chieri e Caronnese.

Ha invece cominciato a macinare risultati da quindici giorni la squadra di Tarabotto che, tra assenze e infortuni, sembra aver ritrovato quella mentalità che aveva contraddistinto i rossoblù nella trionfale cavalcata dello scorso anno verso la promozione in Serie D.

Capitolo formazione: sempre decimato il reparto arretrato, con Tona e Redaelli di nuovo pronti a giocare come centrali di difesa. In mediana sicura la presenza di Marmiroli, mentre resta da valutare il giovane Fossati. Ampia scelta, invece, dalla trequarti in su, dove scalpitano i vari Oubakent, Donaggio, Gallo, Gagliardi, D'Antoni, Piacentini e Alessi.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, livescore su Svsport.it