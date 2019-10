Promozione, Veloce e Ceriale non si fanno male: 1-1 lo score finale

VELOCE - CERIALE 1-1 LIVE (6' Colombino, 82' Caredda)

50' Finisce qua! 1-1 a Zinola

48' Ancora un legno colpito da Leone!

44' Palo di Insolito! Sfortunato il Ceriale

40' Maxena rileva Licata, Rapetti sostituisce invece Zuloaga

38' PAREGGIO CERIALE! Caredda fa partire un bolide da fuori area che si infila all'incrocio

37' Palo della Veloce! Ancora Leone pericoloso con una bella incursione

36' Ci prova Leone da fuori, tiro alto

32' Leone rileva Calcagno, mentre Caredda prende il posto di Balbo

28' Fase confusionaria della partita, con entrambe le compagini che godono di grande spazio

17' Super Binello su Badoino, ben imbeccato da Daddi

14' Guai muscolari anche per Giguet: al suo posto Barranca

11' Giusto rileva Colombino

8' Dominici si libera e calcia da fuori, Binello blocca

3' Problema muscolare per Rossi, al suo posto entra Setti

1' Riparte il match con gli ospiti che sostituiscono Bertolaso con Dominici

SECONDO TEMPO

47' Finisce la prima frazione con la Veloce meritatamente in vantaggio

45' Ebe compie il miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Calcagno

40' Ottimo spunto di Zuloaga che crossa per la testa di Damonte, pallone alto

33' Fantoni crossa dalla sinistra per Daddi, Binello c'é

28' Ci prova Fantoni da calcio piazzato, la barriera respinge

22' Si scalda la partita, con un diverbio tra Cosentino e Daddi

15' Controlla bene la Veloce, che approfitta della poca densità in mezzo al campo degli ospiti

6' Gol Veloce! Sugli sviluppi di un corner Colombino calcia al volo e rompe l'equilibrio

1' Partiti

Veloce: Binello, Incorvaia, Giguet, Guerra, Cosentino, Vanzillotta, Damonte, Tiola, Calcagno, Zuloaga, Colombino. a disp. Cerone, Bruzzone, Giusto, Rapetti, Penna, Franceri, Barranca, Murialdo, Leone. All. Gerundo

Ceriale: Ebe, Balbo, Prudente, Licata, Fantoni, Rossi, Bertolaso, Badoino, Daddi, Insolito, Naoui. A disp. Scola, Bonifazio, Gervasi, Maxena, Bellinghieri, Setti, Caredda, Dominici. All. Biolzi

Buon pomeriggio dallo Stadio Levratto di Zinola. Oggi si affronteranno Veloce e Ceriale, match valido per il campionato di Promozione. I granata sono alla ricerca di punti salvezza per mantenere la categoria, così come gli ospiti