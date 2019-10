"Una partita per Pizza": le vecchie glorie di Cairese e Carcarese in campo per ricordare Carlo Pizzorno (FOTO)

Un incontro tra vecchie glorie per ricordare un amico. Ieri pomeriggio, il campo sportivo "Lionello Rizzo" di Cairo Montenotte ha ospitato "Una partita per Pizza". Un derby amichevole ad ingresso libero tra Cairese-Carcarese per Carlo Pizzorno, volto storico del calcio dilettantistico valbormidese.

Mancato nell'ottobre 2018, Carlo Pizzorno oltre aver allenato, ha legato principalmente il suo nome all'attività da dirigente, sia della Cairese, creando l'immancabile Torneo Internazionale, sia dell'Olimpia Carcarese.

Al termine della partita, si è tenuta una cena benefica presso lo stadio Cesare Brin in località Vesima. L'incasso dell'intera giornata è stato devoluto all'associazione G. Rossi di Cairo Montenotte, che rappresenta un punto di riferimento sul territorio valbormidese per quanto riguarda l'assistenza domiciliare gratuita a pazienti affetti da neoplasie, che altrimenti necessiterebbero di prolungati e dolorosi ricoveri in ospedale. Per la cronaca, la partita è stata vinta dalla Cairese ai rigori.

Le foto sono state realizzate e gentilmente concesse da Silvano Baccino.

Questi i protagonisti scesi in campo:

Cairese: Egon Farris, Marco Gamberucci, Maurizio Rigato, Alessandro Orsi, Cristiano Chiarlone, Roberto Abbaldo, Rodemis Ghiso, Luciano "Pocho" Mendez, Marco Ragno Formoso, Massimiliano Luzzo, Ivano Ceppi, Manuele Pistone, Rocco Frediani, Davide Brignoli, Simone Adami, Simone Sinopia e Andrea Caruso. Allenatore Massimo Caracciolo.

Carcarese: Federico Marini, Alessio Bottinelli, Marco Tomatis, Massimo Zanti, Massimo Mignone, Oscar Salvatico, Marco Longagna, Nicolò Goso, Diego De Madre, Simone Peirone, Andrea Biolzi, Andrea Alloisio, Ciappellano, Palombini, Claudio Sesena, Marco Fiori, Emiliano Procopio, Franz Laoretti, Sergio Soldano e Antonio Marotta. Allenatore Gianfranco Pusceddu.