Pallacanestro. Grande debutto in Serie D per il Basket Loano Garassini: superato il Blue Sea Lavagna

SERIE D

BASKET LOANO GARASSINI-BLUE SEA BASKET LAVAGNA 74-55

https://www.playbasket.it/liguria/club.php?action=view&eid=3&obj=3957&season=2020

Basket Loano Garassini: Giulini 18, Tassara 12, Borgna 12, Altamura 10, Volpi 8, Giromini 6, Vaccarezza 4, Fumagalli 2, Milani 2, Hamiti, Simonetti, Scarrone.

Esordio nel campionato di Serie D importante per il Basket Loano Garassini, che tra le mura amiche superano il Blue Sea Basket Lavagna.

Una squadra agguerrita e motivata con qualche assenza di rilievo come quella di Bussone e Cacace, ma da subito la palla ai padroni di casa mettono ritmo e decisione, mentre i genovesi fanno fatica a reagire. Il parziale si allarga, le rotazioni in campo dei giocatori genovesi non portano freschezza.

La reazione al rientro in campo dopo l’intervallo dei loanesi che non accennano a mollare fanno scivolare la partita verso la fine senza nessuna scintilla e speranza per gli avversari. Vincere la prima partita di campionato è sempre un’emozione Ecco il commento del Coach Taverna Alessandro del Loano Basket: ci abbiamo creduto ed eravamo concentrati.