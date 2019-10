Calcio, Andora. Il big match con il Pontelungo in bacheca, ma Scaglione non si illude: "In Coppa siamo partiti male, serve concentrazione per continuare a vincere"

E' stato un campionato più complicato del previsto per l'Andora, dopo la promozione in Prima Categoria e l'importante campagna di rafforzamento.

Una rondine, come la vittoria odierna sul Pontelungo, non può giustamente fare Primavera, come conferma dall'alto della sua esperienza Manuel Scaglione:

"Diciamo che abbiamo cominciato a vincere nel momento giusto, dopo un girone di Coppa con qualche battuta di arresto. Bene così, sappiamo di essere una squadra con dei valori, ma non dobbiamo minimamente allentare la tensione, altrimenti ci vorrà davvero un attimo per riassaporare le delusioni di qualche settimana fa. C'è da lavorare, tanto, ma i margini di crescita sono altrettanto importanti. Oltre tra al'altro abbiamo affrontato una squadra molto ostica, capace di dare un'intensità marcata alle proprie partite. Nella ripresa siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica, trovando alla fine le azioni giuste per ribaltare il risultato".

Il finale è per le sensazioni vissute alla prima di campionato, nuovamente, con la maglia biancoblu:

"E' stato indubbiamente emozionante, come avere al fianco tanti volti amici. La cosa più bella è aver visto tanta gente a sostenerci e speriamo di andare avanti in questa maniera per coinvolgere sempre più pubblico".