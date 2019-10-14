Calcio giovanile. Parte ad Alassio l'attività stagionale del Centro Tecnico Federale, ecco i convocati

Ripartirà oggi l'attività al Centro Tecnico Federale di Alassio. Ecco lo staff tecnico e i primi convocati per le selezioni under 13 maschile, under 14 maschile e under 15 femminile:
STAFF
Responsabile Tecnico C.F.T.: Marco Dessì
Responsabile Organizzativo C.F.T.: Enrico Pira – Giampiero Penna
Istruttore Under 15 Femminile: Renis Kapiti
Istruttore Under 14 Maschile: Tiziano Glauda
Istruttore Under 13 Maschile: Mattia Perilli - Giuseppe Napoli
Allenatore dei portieri: Alessandro Trucco
Preparatore Atletico: Matteo Fiani
Medico: Silvio Canetti - Lorenzo Trucco
Fisioterapista: Antonello Berriolo
Psicologa: Katya Iannucci
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE ORARIO 15,00
1 BARROERO EDOARDO 12/04/2007 ALBENGA
2 FRAZZETTO MATTIA 20/03/2007 ALBENGA
3 PIEROTELLO CHRISTIAN 05/10/2007 AREA CALCIO ANDORA
4 VINDIGNI ALESSIO 24/04/2007 AREA CALCIO ANDORA
5 MULATTIERI SIMONE 07/03/2007 ATLETICO ARGENTINA
6 TRIPODINA LUCA 02/11/2007 ATLETICO ARGENTINA
7 ALTIERI MICHAEL 29/03/2007 BAIA ALASSIO
8 ROMEO MIRKO 07/03/2007 BORDIGHERA
9 CAVALLONE MATTEO 09/07/2007 BORGHETTO
10 CARTA DAVIDE 21/04/2007 CAIRESE
11 HORMA HAITAM 16/02/2007 CAIRESE
12 MIRONE MATTIA 31/07/2007 CERIALE CISANO
13 PRUDENTE EDOARDO 04/06/2007 CERIALE CISANO
14 PASTORINO SIMONE 03/07/2007 DIANESE E GOLFO
15 SURACE ALESSANDRO 23/08/2007 DIANESE E GOLFO
16 ZA GARIBALDI ALESSANDRO 12/06/2007 DIANESE E GOLFO
17 COPPOLA ALESSIO 12/07/2007 DON BOSCO VALLECROSIA
18 SISMONDINI SIMONE 18/10/2007 DON BOSCO VALLECROSIA
19 SMIRNOV DENIS 13/10/2007 FINALE
20 CASSINI TOMMASO 28/12/2007 JUNIOR SOCCER
21 ANSALDI LUDOVICO 27/12/2007 IMPERIA
22 EL KATTAT KARIM 01/02/2007 IMPERIA
23 DE FAZIO GABRIELE 09/03/2007 LEGINO
24 FERRERO FEDERICO 18/06/2007 LEGINO
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE ORARIO 15,00
1 ENZA MATTEO 09/04/2007 OSPEDALETTI
2 ODDONE RICCARDO 05/08/2007 OSPEDALETTI
3 ILLIANO ALESSIO 22/05/2007 PIETRA
4 ODDONE DANIELE 27/02/2007 PIETRA
5 RAMAJ ALESSIO 06/02/2007 PRIAMAR
6 IMERAJ ALBAN 29/08/2007 PRIAMAR
7 PALATTELLA FEDERICO 23/05/2007 SAN FILIPPO NERI
8 FALCONE ALESSANDRO 24/09/2007 SANREMESE
9 FIDANZA FRANCESCO 26/07/2007 SANREMESE
10 SARACCO ENRICO 05/10/2007 SAVONA
11 SICCA ALESSANDRO 26/05/2007 SAVONA
12 ROMEO MANUEL 02/12/2007 TAGGIA
13 BARBERO GABRIELE 05/09/2007 VADO
14 PAINA PIETRO 19/01/2007 VADO
15 PALOMBA NICOLAS 01/07/2007 VADO
16 DEL MONTE IVAN 30/08/2007 VARAZZE
17 PERRANDO TOMMASO 06/05/2007 VARAZZE
18 BERNAT GABRIELE 10/11/2007 VELOCE
19 PIETRANTONI NICOLO’ 24/06/2007 VELOCE
20 FERRANTE THOMAS 05/01/2007 VENTIMIGLIA
21 KANINA KLERIS 27/08/2007 VENTIMIGLIA
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE ORARIO: 16,30
1 BELUFFI LUCA 19/10/2006 ALBENGA
2 BOLLA ANDREA 20/06/2006 VADO
3 CAFAROTTI ANDREA 12/05/2006 SAVONA
4 CAFFI FRANCESCO 22/02/2006 OSPEDALETTI
5 CANCELLARA GABRIEL 15/08/2006 VADO
6 CANTAMESSA SIMONE 23/01/2006 CERIALE
7 CIORNEI FABIAN ANDREI 09/03/2006 AREA CALCIO ANDORA
8 DEDJA ARIGO 06/01/2006 IMPERIA
9 DI PIETRO LUCA 08/07/2006 IMPERIA
10 FRECCERO FABIO 16/02/2006 VADO
11 LO BERTO VINCENZO 05/08/2006 CERIALE
12 MATA ARMAND 29/11/2006 VADO
13 MIATTO MANUEL 12/03/2006 OSPEDALETTI
14 PIAZZA GABRIELE 21/06/2006 CERIALE
15 RAMADHI KLEIDI 11/06/2006 PIETRA
16 SAVASTANO CESARE 16/07/2006 AREA CALCIO ANDORA
17 TOBIA ALESSIO 15/10/2006 LEGINO
18 TORRIELLI EDOARDO 08/08/2006 IMPERIA
19 VERMIGLIO SIMONE 28/08/2006 VADO
20 VITAN MATTEO 12/04/2006 OSPEDALETTI
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE ORARIO: 16,30
1 MINAZZO AURORA 22/04/2005 VADO
2 DI GIOIA ANTONELLA 13/04/2005 BORGHETTO
3 LAURA ARIANNA 19/03/2005 DONBOSCO
4 LIA MARTINA 06/11/2006 VADO
5 MADEDDU ELEONORA 04/06/2006 PIETRA
6 MAILIA SIRIA 07/04/2006 ALBENGA
7 MANTERO MARGHERITA 01/01/2006 VADO
8 MASETTA MILONE ANGELICA 22/03/2006 ALBENGA
9 MEDICINA BEATRICE 10/01/2007 VADO
10 MORANDO CHIARA 01/01/2005 VADO
11 PANIZZI ELENA 25/05/2007 VADO
12 PRANDO GIORGIA 12/12/2007 ALTARESE
13 RAZZAIO KAROL TABATA 22/08/2006 PIETRA LIGURE
14 TARAMASSO GIADA 21/02/2006 PIETRA LIGURE
15 TESSITORE ANITA 22/06/2006 SPERANZA
16 TURBONI GAIA 20/10/2006 VADO