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Calcio | 14 ottobre 2019, 12:15

Calcio giovanile. Parte ad Alassio l'attività stagionale del Centro Tecnico Federale, ecco i convocati

Calcio giovanile. Parte ad Alassio l'attività stagionale del Centro Tecnico Federale, ecco i convocati

Ripartirà oggi l'attività al Centro Tecnico Federale di Alassio. Ecco lo staff tecnico e i primi convocati per le selezioni under 13 maschile, under 14 maschile e under 15 femminile:

 

STAFF

Responsabile Tecnico C.F.T.: Marco Dessì

Responsabile Organizzativo C.F.T.: Enrico Pira – Giampiero Penna

Istruttore Under 15 Femminile: Renis Kapiti 

Istruttore Under 14 Maschile: Tiziano Glauda

Istruttore Under 13 Maschile: Mattia Perilli - Giuseppe Napoli

Allenatore dei portieri: Alessandro Trucco

Preparatore Atletico: Matteo Fiani

Medico: Silvio Canetti - Lorenzo Trucco

Fisioterapista: Antonello Berriolo

Psicologa: Katya Iannucci 

  

   

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE   ORARIO  15,00 

1 BARROERO  EDOARDO 12/04/2007 ALBENGA   

2 FRAZZETTO MATTIA 20/03/2007 ALBENGA   

3 PIEROTELLO  CHRISTIAN 05/10/2007 AREA   CALCIO   ANDORA   

4 VINDIGNI ALESSIO 24/04/2007 AREA   CALCIO   ANDORA   

5 MULATTIERI SIMONE 07/03/2007 ATLETICO   ARGENTINA   

6 TRIPODINA LUCA 02/11/2007 ATLETICO   ARGENTINA   

7 ALTIERI MICHAEL 29/03/2007 BAIA   ALASSIO   

8 ROMEO MIRKO 07/03/2007 BORDIGHERA   

9 CAVALLONE MATTEO 09/07/2007 BORGHETTO

10 CARTA DAVIDE 21/04/2007 CAIRESE

11 HORMA HAITAM 16/02/2007 CAIRESE

12 MIRONE MATTIA 31/07/2007 CERIALE   CISANO

13 PRUDENTE EDOARDO 04/06/2007 CERIALE   CISANO

14 PASTORINO SIMONE 03/07/2007 DIANESE  E  GOLFO

15 SURACE  ALESSANDRO 23/08/2007 DIANESE  E  GOLFO

16 ZA  GARIBALDI ALESSANDRO 12/06/2007 DIANESE  E  GOLFO

17 COPPOLA ALESSIO 12/07/2007 DON  BOSCO   VALLECROSIA

18 SISMONDINI SIMONE 18/10/2007 DON  BOSCO   VALLECROSIA

19 SMIRNOV DENIS 13/10/2007 FINALE

20 CASSINI TOMMASO 28/12/2007 JUNIOR   SOCCER

21 ANSALDI LUDOVICO 27/12/2007 IMPERIA

22 EL  KATTAT KARIM 01/02/2007 IMPERIA

23 DE  FAZIO GABRIELE 09/03/2007 LEGINO

24 FERRERO FEDERICO 18/06/2007 LEGINO     

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE   ORARIO  15,00 

1 ENZA  MATTEO 09/04/2007 OSPEDALETTI   

2 ODDONE  RICCARDO 05/08/2007 OSPEDALETTI   

3 ILLIANO ALESSIO 22/05/2007 PIETRA 

 4 ODDONE DANIELE 27/02/2007 PIETRA   

5 RAMAJ ALESSIO 06/02/2007 PRIAMAR   

6 IMERAJ ALBAN 29/08/2007 PRIAMAR   

7 PALATTELLA FEDERICO 23/05/2007 SAN  FILIPPO  NERI   

8 FALCONE ALESSANDRO 24/09/2007 SANREMESE   

9 FIDANZA FRANCESCO 26/07/2007 SANREMESE

10 SARACCO ENRICO 05/10/2007 SAVONA

11 SICCA ALESSANDRO 26/05/2007 SAVONA

12 ROMEO MANUEL 02/12/2007 TAGGIA

13 BARBERO GABRIELE 05/09/2007 VADO

14 PAINA PIETRO 19/01/2007 VADO

15 PALOMBA NICOLAS 01/07/2007 VADO

16 DEL  MONTE IVAN 30/08/2007 VARAZZE

17 PERRANDO TOMMASO 06/05/2007 VARAZZE

18 BERNAT GABRIELE 10/11/2007 VELOCE

19 PIETRANTONI NICOLO’ 24/06/2007 VELOCE

20 FERRANTE THOMAS 05/01/2007 VENTIMIGLIA

21 KANINA KLERIS 27/08/2007 VENTIMIGLIA

   

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE     ORARIO:   16,30 

1 BELUFFI LUCA 19/10/2006 ALBENGA   

2 BOLLA ANDREA 20/06/2006 VADO   

3 CAFAROTTI ANDREA 12/05/2006 SAVONA 

 4 CAFFI FRANCESCO 22/02/2006 OSPEDALETTI   

5 CANCELLARA GABRIEL 15/08/2006 VADO   

6 CANTAMESSA SIMONE 23/01/2006 CERIALE   

7 CIORNEI FABIAN  ANDREI 09/03/2006 AREA  CALCIO   ANDORA 

8 DEDJA ARIGO 06/01/2006  IMPERIA   

9 DI PIETRO  LUCA 08/07/2006 IMPERIA

10 FRECCERO FABIO 16/02/2006 VADO

11 LO  BERTO VINCENZO 05/08/2006 CERIALE

12 MATA  ARMAND 29/11/2006 VADO

13 MIATTO MANUEL 12/03/2006 OSPEDALETTI

14 PIAZZA GABRIELE 21/06/2006 CERIALE

15 RAMADHI KLEIDI 11/06/2006 PIETRA

16 SAVASTANO CESARE 16/07/2006 AREA  CALCIO  ANDORA

17 TOBIA ALESSIO 15/10/2006 LEGINO

18 TORRIELLI EDOARDO 08/08/2006 IMPERIA

19 VERMIGLIO SIMONE 28/08/2006 VADO

20 VITAN MATTEO 12/04/2006 OSPEDALETTI      

CATEGORIA: UNDER 15   FEMMINILE ORARIO:   16,30  

1 MINAZZO AURORA 22/04/2005 VADO 

2 DI GIOIA ANTONELLA 13/04/2005 BORGHETTO   

3 LAURA ARIANNA 19/03/2005 DONBOSCO   

4 LIA MARTINA 06/11/2006 VADO   

5 MADEDDU ELEONORA 04/06/2006 PIETRA   

6 MAILIA SIRIA 07/04/2006 ALBENGA   

7 MANTERO MARGHERITA 01/01/2006 VADO   

8 MASETTA   MILONE ANGELICA 22/03/2006 ALBENGA   

9 MEDICINA  BEATRICE 10/01/2007 VADO

10 MORANDO CHIARA 01/01/2005 VADO

11 PANIZZI  ELENA 25/05/2007 VADO

12 PRANDO  GIORGIA 12/12/2007 ALTARESE

13 RAZZAIO KAROL TABATA 22/08/2006 PIETRA LIGURE

14 TARAMASSO GIADA 21/02/2006 PIETRA LIGURE

15 TESSITORE ANITA 22/06/2006 SPERANZA

16 TURBONI  GAIA 20/10/2006 VADO 

redazione

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