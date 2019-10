Calcio, Pontelungo. A Zanardini non va giù l'arbitraggio con l'Andora: "Non servono ragazzini con poco fiato e tanta fantasia"

E' un vero e proprio sfogo quello di Fabio Zanardini, avvenuto dopo il fischio finale di Andora - Pontelungo, persa in rimonta dagli ingauni per due reti a una.

Ecco le dichiarazioni del tecnico granata pervenute alla nostra redazione:

"In 20 anni di panchina mai e poi mai ho assistito ad un arbitraggio così imbarazzante.

Premesso che l Andora non c'entra nulla, perché se dopo 20 minuti sei in vantaggio e rimani in dieci senza motivo, tanto che a fine primo tempo il direttore di gara ha chiesto pubblicamente scusa per l'errore ripetendo lo stesso gesto a fine partita per una seconda espulsione avvenuta peraltro dopo il gol del raddoppio e quindi ininfluente, mi viene solo da chiedere a chi di dovere maggior rispetto per i sacrifici settimanali. Servono direttori di gara all'altezza della categoria e non ragazzini che hanno poco fiato e tanta fantasia.

Accetto sempre vittorie e sconfitte ma a decidere devono essere i 22 giocatori in campo, non chi deve garantire la regolarità delle partite.

Adesso spero che il direttore di gara non si rimangi ciò che ha detto, perché oltre al danno ci mancherebbe pure la beffa delle sanzioni".