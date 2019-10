Calcio. Savona, è separazione con mister Siciliano: il tecnico biancoblù si è dimesso dopo il ko di Lucca

Sandro Siciliano non è più l'allenatore del Savona. Il tecnico piemontese, dopo le voci circolate nelle scorse ore, ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta per 1-0 maturata ieri pomeriggio al "Porta Elisa" contro la Lucchese.

Il comunicato del club biancoblù

"Il Savona FBC comunica che l’allenatore Sandro Siciliano ha rassegnato le proprie dimissioni con senso di responsabilità e di rispetto verso la squadra e la società.

L’allenatore in seconda Michele Cortassa viene sollevato dal proprio incarico.

Nella giornata di domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore e dello staff tecnico. Seguirà il comunicato in merito alla presentazione del nuovo mister"

Come riportato da TuttoSerieD, sembra ben avviata la trattativa per portare in biancoblù Luciano De Paola, ex Lecco, Trento e Pergolettese.