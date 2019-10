Si respira un clima di grande felicità in casa Lucchese dopo l'1-0 con cui i rossoneri hanno superato il Savona. Una prestazione non certo memorabile per la formazione di Monaco, assente in sala stampa per motivi familiari, ma comunque fondamentale per risollevare il morale di tutta la piazza toscana.

Nel post gara, è intervenuto davanti ai microfoni il presidente Russo, che può finalmente sorridere dopo un avvio di stagione piuttosto complicato