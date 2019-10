Calcio. Vado ko con il Fossano, ma Tarabotto sottolinea la buona prova della squadra: "Non l'abbiamo buttata dentro, spiace perdere così dopo aver prodotto tanto"

I primi quarantacinque minuti giocati praticamente ad una sola porta, quattordici angoli a uno e tante occasioni create nell'area avversaria, ma alla fine è il Fossano a portare a casa i tre punti nel match giocato al "Chittolina" contro il Vado, che raccoglie solamente un pugno di mosche nonostante la mole di gioco prodotta per tutta l'arco della sfida.

"E' la classica partita dove crei tanto ma non concretizzi - racconta un amareggiato Luca Tarabotto dopo la gara - abbiamo giocato probabilmente uno dei migliori primi tempi da inizio stagione, ma sono mancate cattiveria e fortuna negli ultimi sedici metri. Sono partito con Vasoli in porta e Piacentini davanti per aumentare fin da subito il peso offensivo della squadra, ma ci siamo trovati sotto all'intervallo in maniera oserei dire clamorosa".

Nella ripresa il copione della gara è rimasto inalterato, ma i rossoblù non sono riusciti a trovare la via della rete: "Ho inserito anche Donaggio, Alessi e Piu per provare a scardinare il muro del Fossano, ma alla fine abbiamo preso pure la rete del 2-0 a tempo quasi scaduto. Resta l'amaro in bocca per aver interrotto la striscia di risultati utili, ma ripartendo dalla prestazione messa in campo dai ragazzi credo ci sia la possibilità di riscattarsi immediatamente".