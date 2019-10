Murialdo e Pontinvrea protagoniste alle finali nazionali di pallone al bracciale

Murialdo femminile secondo classificato nella specialità del pallone al bracciale, disciplina simile alla pallapugno, in occasione delle finali di Chianciano Terme. In finale, le atlete savonesi sono state sconfitte dal Comitato Contrade Chiusi, società che ha dimostrato il suo valore anche in campo maschile. Quarta piazza, invece, per la squadra “b” del Murialdo.

Pontinvrea sugli scudi alle finali nazionali giovanili maschili. Il team savonese guidato da Daniele Bertolotto ha infatti superato il Comitato Contrade di Chiusi per la categoria Under 18. Savona protagonista anche nella categoria under 16 grazie alle giovani promesse del Murialdo, che ha regolato i pari età, sempre del Comitato Contrade Chiusi. Per l'under 14 del sodalizio della Val Bormida, invece, secondo gradino del podio e medaglia d'argento.